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GERCÜŞ'TE KARDAN KAPANAN YOLDA MİNİBÜS İÇİNDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika

GERCÜŞ'TE KARDAN KAPANAN YOLDA MİNİBÜS İÇİNDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

05.02.2022 20:37

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda bir minibüs içerisinde mahsur kalan 4 kişi İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtardıldı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda bir minibüs içerisinde mahsur kalan 4 kişi İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtardıldı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar ve Serin köyü yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolda minibüs içindeki 4 kişinin mahsur kaldığı ihbari üzerine ekipler harekete geçti. Gercüş Kaymakamlığı İl Özel İdaresi Gercüş Şantiye Şefliği ekiplerince köy yolu ulaşıma açılarak, minibüsteki 4 kişi kurtarıldı. Kurtarılan minibüs sürücüsü ile 3 yolcu güvenli bölgeye alındı.

GERCÜŞ'TE KARDAN KAPANAN YOLDA MİNİBÜS İÇİNDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI
GERCÜŞ'TE KARDAN KAPANAN YOLDA MİNİBÜS İÇİNDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI
GERCÜŞ'TE KARDAN KAPANAN YOLDA MİNİBÜS İÇİNDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

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Hisarcık, Minibüs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GERCÜŞ'TE KARDAN KAPANAN YOLDA MİNİBÜS İÇİNDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GERCÜŞ'TE KARDAN KAPANAN YOLDA MİNİBÜS İÇİNDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika
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