BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda bir minibüs içerisinde mahsur kalan 4 kişi İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtardıldı.
Olay, Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar ve Serin köyü yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolda minibüs içindeki 4 kişinin mahsur kaldığı ihbari üzerine ekipler harekete geçti. Gercüş Kaymakamlığı İl Özel İdaresi Gercüş Şantiye Şefliği ekiplerince köy yolu ulaşıma açılarak, minibüsteki 4 kişi kurtarıldı. Kurtarılan minibüs sürücüsü ile 3 yolcu güvenli bölgeye alındı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › GERCÜŞ'TE KARDAN KAPANAN YOLDA MİNİBÜS İÇİNDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika