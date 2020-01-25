Gercüş'te karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Gercüş'te karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Gercüş Belediyesi ekipleri, yağışın ardından cadde ve sokaklarda biriken kar kütlelerini temizlemek için çalışma yürütüyor.

Belediye başkanı Gündüz Günaydın, "Kar temizleme ekiplerimiz sabah başladıklarıı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." dedi.

Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:42 Kaynak: AA
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