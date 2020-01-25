Gercüş'te karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Gercüş'te karla mücadele çalışmaları
6 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:42 Kaynak: AA
Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Gercüş Belediyesi ekipleri, yağışın ardından cadde ve sokaklarda biriken kar kütlelerini temizlemek için çalışma yürütüyor.
Belediye başkanı Gündüz Günaydın, "Kar temizleme ekiplerimiz sabah başladıklarıı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." dedi.
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