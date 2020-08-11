Gercüş'te kırmızı listedeki porsuk görüntülendi - Son Dakika

- Gercüş'te, kırmızı listedeki porsuk görüntülendi

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan kırmızı listede bulunan porsuk göründü.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğayı Koruma Birliği'nce kırmızı listeye alınan porsuğu Gercüş ilçesine bağlı Sargın köyü yakınında bir arazide bulan Ferhat Şaşmaz cep telefonuyla bu anları cep telefonuna kaydetti. Şaşmaz, "Böyle bir hayvanı ilk kez görüyorum bizim köyde. İlk önce ne olduğunu bilmiyordum köpeğimizin havlaması üzerine onu gördüm ve biraz bitkindi sanki. Arkadaşımla birlikte onu yakalayıp su, ekmek verdik ve daha sonra yeniden doğaya bıraktık" dedi.