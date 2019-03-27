Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Kitap Okuma Etkinliği

Gercüş'te Kitap Okuma Etkinliği

26 dakika önce

Gercüş ilçesinde öğrenciler farkındalık oluşturmak için caddede kitap okudu.

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Gercüş ilçesinde öğrenciler farkındalık oluşturmak için caddede kitap okudu.

Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri, Kütüphaneler Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. İlçe merkezindeki en işlek caddesi ile sokaklarında farkındalık oluşturmak için öğrenciler öğretmenleri nezaretinde 1 saat kitap okudu.

Okul müdürü Kudbeddin Çelik, etkinlikle kitap okumanın önemine dikkat çekmek istediklerini belirterek,"Kitap okumaya ilgi çekmek için bütün öğrencilerimle beraber bir kitap okuma şenliği düzenledik." dedi.

Öğrenci Evin Okay etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:36 Kaynak: AA

Gercüş, Güncel
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