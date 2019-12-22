Gercüş'te konferans - Son Dakika

Gercüş ilçesinde Selahaddin Eyyubi Namazla Diriliş Konferansı düzenlendi.

Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu toplantı salonunda düzenlenen konferansa yazar Abdullah Yıldız katıldı.

Yıldız, konferansta yaptığı konuşmada, Selahaddin Eyyubi'nin hayat mücadelesini anlatarak, Kudüs'ün İslam ümmeti için önemine değindi. Yıldız, şöyle konuştu:

"Hz. Ömer döneminde Kudüs'ü almıştık. Kudüs Müslümanların göz bebeğiydi. Kudüs bizim neyimiz olur? Kudüs bizim imanımız olur. Bizim ilk kıblemiz olur. Kudüs miracın mekanı olur. Kudüs, Peygamberler diyarı olarak değer verdiğimiz kutsalımız olur. Kudüs tarih, Arap ve dış politika meselesi değildir. Bizim için iman meselesidir. Selahaddin Eyyubi iman meselesi olarak baktığı için kendisini Kudüs davasına adamıştır."

Programa, Kaymakam Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Bozdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, İlçe Emniyet Amiri Naciye Palamut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçi, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.