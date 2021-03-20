Gercüş'te korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Gercüş'te korona virüs denetimleri sürüyor
20.03.2021 17:56
Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında halk pazarında denetimlerde bulundu.
Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında halk pazarında denetimlerde bulundu.
Kaymakam Şekerci, korona virüs denetimlerine katıldı. Halk pazarında denetim gerçekleştiren Kaymakam Şekerci, yapılan denetimlerde maske kullanımı, pazar tezgahları arasındaki mesafe ve aynı anda pazarda olabilecek vatandaş sayısı kurallarına uyulup uyulmadığını yerinde inceledi. Denetimlerde, salgının önlenmesine yönelik tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kaymakam Şekerci, "Denetimlerde görev alan tüm ekiplerimize ve desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BATMAN
Son Dakika Adalet Bakanı Gül'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş Kulisleri sallayan iddia! Merkez Bankası Başkanı görevinden alınan Ağbal, bakan mı olacak? Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e tepki: 11. Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli olacaktır İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Babası tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülen annesinin cansız bedenini bulan 11 yaşındaki Elanaz: Üzerindeki kanı tişört zannettim Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri