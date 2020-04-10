Son Dakika › Güncel › Gercüş'te korona virüs önlemli Polis Haftası kutlaması - Son Dakika
Gercüş'te korona virüs önlemli Polis Haftası kutlaması
6 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı korona virüs salgınını önlemek amacıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak kutlandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı korona virüs salgınını önlemek amacıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak kutlandı.
Gercüş'te Polis Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hükümet Konağı bahçesinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Tören, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleştirildi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:18 Kaynak: İHA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak