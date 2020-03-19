Gercüş'te koronvirüse tedbirleri - Son Dakika

Gercüş'te, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında halk pazarı kurulmayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların korunması ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçede her cuma günü kurulan halk pazarının ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağı belirtildi.

Açıklamada, ilerleyen zamanlarda pazarın kurulması yönünde karar alınması durumunda vatandaşların bilgilendirileceği ifade edildi.