Gercüş'te koronvirüse tedbirleri - Son Dakika

Gercüş'te koronvirüse tedbirleri
6 saat önce
Gercüş'te, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında halk pazarı kurulmayacak.
Gercüş'te, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında halk pazarı kurulmayacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların korunması ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçede her cuma günü kurulan halk pazarının ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağı belirtildi.
Açıklamada, ilerleyen zamanlarda pazarın kurulması yönünde karar alınması durumunda vatandaşların bilgilendirileceği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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