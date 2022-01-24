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Gercüş'te köylerdeki hastaların imdadına Özel İdare ve sağlık ekipleri koşuyor - Son Dakika

Gercüş'te köylerdeki hastaların imdadına Özel İdare ve sağlık ekipleri koşuyor

24.01.2022 16:46
Gercüş'te köylerdeki hastaların imdadına Özel İdare ve sağlık ekipleri koşuyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan hastaların yardımına Özel İdare ve 112 sağlık ekipleri yetişiyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan hastaların yardımına Özel İdare ve 112 sağlık ekipleri yetişiyor.

Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz ve Kozlu köylerindeki iki hastanın yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım talep etti. İlçe Özel İdare ekipleri öncülüğünde köye ulaşan sağlık ekipleri, Mehmet Aslan ve Ramazan Yalçın'ı ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık çalışanı Cemal Orak, "112 ekibi ve Gercüş İlçe Özel İdare ekipleri ile birlikte ulaşımı zor olan Gürbüz ve Kozlu köyüne geldik. Hasta olan vatandaşlarımızı hastaneye kaldırıyoruz. Bir hastamız yatalak olduğundan dolayı dün akşam oksijen tüpünü getirmiştik, bugün de onu hastaneye kaldıracağız. Kozlu köyünde ise kalp rahatsızlığı bulunan vatandaşımızı hastaneye kaldırdık" dedi. - BATMAN

Gercüş'te köylerdeki hastaların imdadına Özel İdare ve sağlık ekipleri koşuyor
Gercüş'te köylerdeki hastaların imdadına Özel İdare ve sağlık ekipleri koşuyor
Gercüş'te köylerdeki hastaların imdadına Özel İdare ve sağlık ekipleri koşuyor

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Batman, Gercüş, Kozlu, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gercüş'te köylerdeki hastaların imdadına Özel İdare ve sağlık ekipleri koşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gercüş'te köylerdeki hastaların imdadına Özel İdare ve sağlık ekipleri koşuyor - Son Dakika
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