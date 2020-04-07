Gercüş'te koyun kırkma zamanı - Son Dakika

Gercüş'te koyun kırkma zamanı
6 saat önce
Gercüş İlçesinde koyun kırma dönemi başladı.
Gercüş İlçesinde koyun kırma dönemi başladı.
Besiciler havanın ısınmasıyla birlikte koyunlarının yününü kırkmaya başladı. Gündüz meradala otlattıkları hayvanları akşam ağıla girişi sırasında kırkan yetiştiriciler, yünün satışından da gelir elde ediyor.
Besici Davut Bıçakçı "Koyunlarımızı kırkmaya başladık. Dedelerimizden kalan yöntemlerle hayvanlarımızı kırkıyoruz. Bu yaptığımız işlem sayesinde hayvanlarımız daha fazla gelişiyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:58 Kaynak: AA
Son Dakika İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı