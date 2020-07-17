Gercüş'te kumda kavrularak yapılan leblebi ilgi görüyor - Son Dakika

Belirli bir müddet sonra elekten geçirip kumlarla ayrıştırılan leblebilerin daha sonra çuvalın içine konulup hazır hale getirildiğini kaydeden vatandaşlar, ürettikleri leblebilerin yoğun talep gördüğünü aktardı.

Nohudu tencerelerde kaynattıktan sonra kumda odun ateşinde kızdırarak ısıttıklarını belirten vatandaşlar, daha sonra haşladıkları nohutları ısınan kumla birleştirerek sürekli karıştırdıklarını dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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