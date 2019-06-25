Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Kur'an kursuna yoğun ilgi
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Gercüş'te Kur'an kursuna yoğun ilgi

4 dakika önce

Gercüş ilçesinde yaz Kur'an kurslarına çocuklar yoğun katılım gösterdi.

Gercüş'te Kur'an kursuna yoğun ilgi, System.String[]
Gercüş ilçesinde yaz Kur'an kurslarına çocuklar yoğun katılım gösterdi.
Gercüş İlçe Müftü Vekili Mehmet Tahir Pekim, geçen yıl yaz kurslarına bin 100 çocuğun katılım gösterdiğini anımsatarak, bu yılki kurslara katılımın ise bin 600 olduğunu söyledi.
Çarşı Camisi İmamı İzzetin Akbulut, kursa katılımın beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade ederek, "Bu da bizi çok mutlu etti. Kursumuzu başarıyla bitirecek olan öğrencilerimize çeşitli ödüller vereceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:28 Kaynak: AA
mehmet tahir, müftü, gercüş, Güncel
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