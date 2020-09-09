Gercüş'te kurutmalık üzün sezonu başladı - Son Dakika

Gercüş ilçesinde şıra ve diğer kuru üzüm çeşitlerinin sergilenmesine başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, yaptığı açıklamada, ilçede pekmez ve pestil için kullanılan üzümün haricinde kuru üzümle de kış mevsimi için hazırlık yapıldığını söyledi.

Yetiştirilen bağ çeşitlerinden en önemlisi olan hem sofralık hem de şıralık olan mezrone çeşidi olduğunu kaydeden Kaplan, "Ancak bağların yaşlandığı ve verimden düştüğü görülmekteydi, bunları yenilemek ve verimlerini arttırmak için çiftçilerimize katkı yaparak verimlerini artırmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimize bol bereketli bir üzüm sezonu diliyorum." dedi.

Üretici Hasan Bıçakçı da pekmez ve pestil için kullanılan üzümün haricinde kuru üzümle de kış mevsimi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

İlçede yaklaşık 50 yıldır kuru üzüm sergisi açtığını anlatan Besne Torlak ise kuruttuğu üzümleri de il dışında yaşayan yakınlarına ve okul okuyan çocuklarına gönderdiğini belirtti.

Bazı çiftçilerin bu yöntemle geçimlerini sağladığını kaydeden Torlak, "Biz daha çok kendimize yetecek kadar hazırlıyoruz." diye konuştu.