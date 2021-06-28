Gercüş'te lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika

Gercüş ilçesinin Esentepe köyünde lavanta hasadı yapıldı.

Esentepe köyünde çiftçilik yapan Nuri Aslan, lavanta hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve lavantanın Batman'a uyumlu bir bitki olduğunun belirtti.

Yoğun çalışılan bir sürecin ardından başarılı bir netice alındığını ifade eden Aslan, "Sadece lavantayı değil, kekik, adaçayı, reyhan, melisa ve nane bitkileri de var. Artık çiftçilerimiz bir ürüne bağlı kalmayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.