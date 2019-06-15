Son Dakika Haberleri: Gercüş'te mercimek hasadı başladı
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Gercüş'te mercimek hasadı başladı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler yılın ilk mahsulü olan mercimek hasadına başladı.

Gercüş'te mercimek hasadı başladı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler yılın ilk mahsulü olan mercimek hasadına başladı.

Mercimek hasadının başlamasıyla birlikte mahsuller tarladan alınmaya başlandı. Çiftçiler hasada mercimekle başlarken bu yıl mercimek veriminden memnun olduklarını dile getirerek, yağışların fazla olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Gercüş'te çiftçilikle uğraşan Rıdvan Işık "Geçen seneye göre bu sene verimimiz daha fazla olacak Allah'ın izniyle. Geçen sene yağışlar çok azdı ve iyi bir verim alamadık ama bu sene inşallah daha iyi bir verim alacağız" dedi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:31 Kaynak: İHA
Batman, Gercüş, Güncel
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