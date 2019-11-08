Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
Son Dakika Genel Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

7 saat önce

Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleriBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gercüş Kaymakamlığı işbirliğiyle kapalı spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, İlçe Milli eğitim müdürü Şahabettin Konakçı, İlçe Müftüsü Zeki İşcan, Eğitim Bir-Sen ilçe temsilcisi Edip Ekmen, MHP İlçe Başkanı Burhan Keskin ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Semazen gösterisiyle devam eden etti. Programın sonunda eller semaya kaldırılarak dualar edildi.

Programa katılan vatandaşlardan Selami Altun, Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile toplandıklarını söyledi. Altun, "Gercüş'te düzenlenen programa katıldık, buna vesile olan bütün Müslümanlardan Allah razı olsun. Bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Eğitim Bir Sen, Batman, Gercüş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 22:51:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]