Son Dakika › Güncel › Gercüş'te mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı - Son Dakika
Gercüş'te mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı
6 saat önce
Gercüş ilçesindeki badem ağaçlarında yılın ilk hasadına başlandı.
Gercüş ilçesindeki badem ağaçlarında yılın ilk hasadına başlandı.
Gercüş'te badem ağaçları bir yandan çiçek açarken bir yandan da meyve veriyor.
Lezzetiyle de çok tercih edilen çağla pazardaki tezgahlarda yerini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:56 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin