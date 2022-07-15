Kaza Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Batman'dan Mardin istikametine gitmekte olan meyve sebze yüklü kamyonet Yolağzı Mahallesi yakınlarında henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 AR 451 plakalı kamyonet tekerleğinin patlaması sonucunda bariyerlere çarparak devrildi, Karayolu manav tezgahına döndü.Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Mehmet Yalıç, Ali Ürün ve ismi öğrenilmeyen bir kişiyi Gercüş Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Gercüş'te meyve ve sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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