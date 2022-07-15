Son dakika: Gercüş'te meyve ve sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Gercüş'te meyve ve sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

15.07.2022 15:35

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gercüş'te meyve ve sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı Batman'ın Gercüş ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Gercüş'te meyve ve sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Batman'dan Mardin istikametine gitmekte olan meyve sebze yüklü kamyonet Yolağzı Mahallesi yakınlarında henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 AR 451 plakalı kamyonet tekerleğinin patlaması sonucunda bariyerlere çarparak devrildi, Karayolu manav tezgahına döndü.Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Mehmet Yalıç, Ali Ürün ve ismi öğrenilmeyen bir kişiyi Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Lastiği patlayan kamyonet bariyerlere çarpıp devrildi: 3 yaralı Lastiği patlayan kamyonet bariyerlere çarpıp devrildi: 3 yaralı LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONET BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ: 3 YARALI LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONET BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ: 3 YARALI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Gercüş'te meyve ve sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Gercüş'te meyve ve sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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