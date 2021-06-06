Gercüş'te Millet Camii ibadete açıldı - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde Hacı Fikret Sertkaya tarafından inşa edilen Millet Cami, dualarla ibadete açıldı.

Cami açılışı için düzenlenen törene Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, Batman İl Müftüsü Turgut Erhan, Gercüş İlçe Müftüsü Zeki İşcan, Batman İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer ve vatandaşlar katıldı. Cami açılışında vatandaşlara hitap eden İl Müftüsü Erhan, hayırsever Hacı Fikret Sertkaya tarafından yaptırılan caminin açılışını yaptıklarını söyledi. Erhan, "Rabbimiz, 'Camileri ancak Allah'a, mağfiret gününe inananlar, namazlarını kılanlar, zekatlarını verenler yaptırırlar' buyuruyor. İşte kıymetli Hacı Fikret Sertkaya bu müjdeye nail olmuş, camiyi yaptırmış, İnşallah nice insanlar bu camide namaz kılarlar, rüku ederler, secde ederler. Çocuklarımız, gençlerimiz camiden dini mübin-i İslam'ı öğrenirler. Yaz Kur'an kurslarında, hafta sonu kurslarda cıvıl cıvıl bu cami dolar taşar inşallah.

Peygamber efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı iş orada Mescidi Nebeviyi inşa etmek olmuş sonra da Mescidi Nebevinin içinde suffeyi yani mektebi yapmıştır. Biz istiyoruz ki camilerimiz hem ibadetimizi yaptığımız yerler hem de dinimizi öğrendiğimiz mektep, medrese gibi yerler olarak hizmet etsinler. Bu camimizin temelinden tamamlanmasına kadar yapılmasını sağlayan Hacı Fikret Sertkaya ve emek veren herkesten Allah razı olsun. Rabbim bu camimizden ezanları eksik eylemesin" dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdelelerle caminin açılışı gerçekleştirildi. - BATMAN