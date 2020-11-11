Gercüş'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimine destek - Son Dakika

Gercüş ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla ülke genelinde "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikme etkinliği yapıldı.

Kaymakam Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen etkinlikte, bin fidan dikildi.

Kaymakam Mevlüt Şekerci, ağaçla çiçekle toprakla dost bir millet olduklarını belirterek, etkinlikte her öğrenci adına fidan diktiklerini söyledi.

Öğrencilerle büyük bir şevk ve heyecanla fidan dikimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Şekerci, "Her öğrenciye diktikleri fidanları zimmetledik. Fidanlarını sulayacaklar." dedi.