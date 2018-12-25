Gercüş'te Minibüs Devrildi: 1 Yaralı
10 dakika önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde, devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Batman
'ın Gercüş
ilçesinde, devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akburc köyü mevkisinde seyir halindeki Diyaddin Çetin'in (45) kullandığı 47 LK 253 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi
Kazada yaralanan Çetin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:42 Kaynak: AA
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