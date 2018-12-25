Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Minibüs Devrildi: 1 Yaralı

Gercüş'te Minibüs Devrildi: 1 Yaralı

10 dakika önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde, devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Gercüş'te Minibüs Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde, devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akburc köyü mevkisinde seyir halindeki Diyaddin Çetin'in (45) kullandığı 47 LK 253 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi

Kazada yaralanan Çetin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:42 Kaynak: AA

Batman, Gercüş, Güncel
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