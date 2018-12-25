Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Minibüs Takla Attı

Gercüş'te Minibüs Takla Attı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Gercüş'te Minibüs Takla Attı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Gercüş ilçesi Akbur köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine doğru gelen Diyadin Çetin (45) yönetimindeki 47 LK 253 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi takla attı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:22 Kaynak: İHA

Batman, Gercüş, 3. Sayfa
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