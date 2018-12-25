Gercüş'te Minibüs Takla Attı
1 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Batman
'ın Gercüş
ilçesinde bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, Gercüş ilçesi Akbur köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine doğru gelen Diyadin
Çetin (45) yönetimindeki 47 LK 253 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi takla attı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:22 Kaynak: İHA
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