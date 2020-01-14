Gercüş'te motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gercüş'te motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Gercüş'te motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gercüş'te motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Gercüş'e bağlı Gönüllü köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Kavaklı mezrasından Hasankeyf istikametine gitmekte motosiklet ile karşı yönden gelen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Tunç yaralandı. Kazada motosiklet kullanılamaz hale gelirken araçta ise maddi hasar oluştu.


Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Hasankeyf, Batman, Gercüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
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