Gercüş'te muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika

Gercüş Kaymakamlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ulucami'de düzenlenen programa, Kaymakam Mevlüt Şekerci, İlçe Müftü Vekili İbrahim Doruk ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Şekerci, kurulu kazanlardan vatandaşlara aşure ikram etti.

Doruk, yaptığı açıklamada, muharrem ayının Müslümanlar için önemli olduğunu belirterek, hazırladıkları bin 500 kişilik aşureyi dağıtacaklarını söyledi.