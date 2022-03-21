Gercüş'te Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika

Gercüş ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gercüş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Hakim Gülay Tezcan Akkuş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem, İlçe Emniyet Amiri Can Akkuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Sinanoğlu, baharın gelişini müjdeleyen nevruz ateşini yaktı.

Etkinliğe katılan yetkililer ve vatandaşlar, mahalli sanatçıların Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekti.???????