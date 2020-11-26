Gercüş'te odun ateşinde kavrulan çekirdek ilgi görüyor - Son Dakika

Gercüş ilçesinde evlerde meşe külüyle kaynatılıp, odun ateşinde kumla kavrulan çekirdek büyük ilgi görüyor.
Yöredeki vatandaşlar meşe külüyle bir süre haşladıkları çekirdekleri ısınan kumla birleştirerek odun ateşinde kavuruyor.
Daha sonra elekten geçirilerek kumdan ayrıştırılan çekirdekler satışa ve tüketime hazır hale geliyor.
Vatandaşlar hazırlanması zahmetli olan çekirdeğin büyük ilgi gördüğünü belirterek, kumdan lezzetini alan çekirdeğin özellikle kış aylarında tüketildiğini kaydetti.
- Kaynak: AA
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