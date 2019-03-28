Gercüş'te Öğrenciler Velileriyle Kitap Okudu

Batman'ın Gercüş ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk İlkokulunda öğrenciler velileri ile aynı sırada kitap okudu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk İlkokulunda öğrenciler velileri ile aynı sırada kitap okudu.





Kütüphane Haftası dolayısıyla öğrencilerde okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmasını sağlamak amacıyla etkinlik yapıldı.



Etkinliğe katılan veliler çocukları ile aynı sırada oturarak, kitap okudu.



Veliler bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğunu belirterek, devamını diledi. Öğrenciler de anne ve babalarıyla aynı sırada kitap okumaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

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