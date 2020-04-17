Batman'ın Gercüş ilçesinde uzaktan eğitim sistemiyle evlerinde eğitim gören öğrenciler, okudukları "Ben Anadoluyum" şiirine klip çekti.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle evden dışarı çıkmayan Ziyagökalp Orta Okulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Fatma Koca koordinasyonda "Ben Anadoluyum" şiirini seslendirdi.
Cep telefonuyla kaydedilen ve klip haline getirilen öğrencilerin görüntüleri okulun sosyal medya hesapların paylaşıldı ve yoğun ilgi gördü.
Okul Müdürü Kudbeddin Çelik, yaptığı açıklamada, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.