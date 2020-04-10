Gercüş'te öğrencilere 2 bin kitap dağıtıldı - Son Dakika

Gercüş'te öğrencilere 2 bin kitap dağıtıldı
6 saat önce
Gercüş'te 2 bin öğrenciye kitap dağıtıldı.
Gercüş'te 2 bin öğrenciye kitap dağıtıldı.
Yeni koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler 30 Nisan 2020 tarihine kadar eğitimlerine evlerinde uzaktan eğitim ile devam edilirken, Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukları tedbirlere uymaları konusunda uyarı yapıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde okumaları için 2 bin kitap dağıttıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:24 Kaynak: AA
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