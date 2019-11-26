Gercüş'te öğrencilere mont hediyesi
6 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz Köyü İlkokulu öğrencilerine hayırsever iş adamı tarafından kışlık mont hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz Köyü İlkokulu öğrencilerine hayırsever iş adamı tarafından kışlık mont hediye edildi.
Boğaz köyde doğup büyüyen şu an ise Batman'da ticaretle uğraşan Şehmus Bayer köy çocuklarını unutmayarak öğrencilere kışlık mont gönderdi. Boğaz köyü muhtarı Abdülhalim Önal, "Köyümüzdeki öğrencilere yaptığı giyim yardımından dolayı Şehmus Bayer'e teşekkür ederiz" dedi.
Montları alan öğrenciler de mutlu olduklarını belirterek Bayer'e teşekkür etti. - BATMAN
Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim