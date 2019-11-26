Son Dakika Haberleri: Gercüş'te öğrencilere mont hediyesi
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Gercüş'te öğrencilere mont hediyesi

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz Köyü İlkokulu öğrencilerine hayırsever iş adamı tarafından kışlık mont hediye edildi.

Gercüş'te öğrencilere mont hediyesi, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz Köyü İlkokulu öğrencilerine hayırsever iş adamı tarafından kışlık mont hediye edildi.


Boğaz köyde doğup büyüyen şu an ise Batman'da ticaretle uğraşan Şehmus Bayer köy çocuklarını unutmayarak öğrencilere kışlık mont gönderdi. Boğaz köyü muhtarı Abdülhalim Önal, "Köyümüzdeki öğrencilere yaptığı giyim yardımından dolayı Şehmus Bayer'e teşekkür ederiz" dedi.


Montları alan öğrenciler de mutlu olduklarını belirterek Bayer'e teşekkür etti. - BATMAN

Batman, Gercüş, Bayer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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