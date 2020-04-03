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Gercüş'te öğretmenlerden öğrencilere "Evde kal" çağrısı
6 saat önce
Gercüş'te öğretmenlerden öğrencilere "Evde kal" çağrısı yaptı.
Gercüş'te öğretmenlerden öğrencilere "Evde kal" çağrısı yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla Ziya Gökalp Orta okulunda görev yapan öğretmenler, hazırladıkları video kiliple öğrencilerine evde kalıp kitap okumaları için çağrı yaptı.
Klipten etkilenen çocukların dışarı çıkmak istemediğini işaret eden veliler öğretlenlere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:50 Kaynak: AA
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