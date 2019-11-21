Son Dakika Haberleri: Gercüş'te öğretmenlere müzik ve şiir dinletisi
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Gercüş'te öğretmenlere müzik ve şiir dinletisi

6 saat önce

Gercüş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlere yönelik müzik ve şiir dinletisi etkinliği düzenlendi.

Gercüş'te öğretmenlere müzik ve şiir dinletisi, System.String[]

Gercüş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlere yönelik müzik ve şiir dinletisi etkinliği düzenlendi.

Ara tatilde öğretmenlere yönelik seminer çalışmaları kapsamında Gercüş Milli Eğitim Müdürlüğünce hem köylerde hem de ilçe merkezinde görev yapan öğretmenlere yönelik etkinlik yapıldı.

Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonundaki etkinliğe çok sayıda öğretmen katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçi, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin süreceğini belirtti.

Etkinlikte müzik ve şiir dinletisi sunuldu.

Gercüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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