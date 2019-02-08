Gercüş'te Okul Güvenliği ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Gercüş
ilçesinde Kaymakam Mevlüt Şekerci başkanlığında okul güvenliği ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.
İlçe Halk Kütüphanesi konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Şekerci, çocukların kötü alışkanlardan korunmasına yönelik hassasiyetini dile getirdi.
Şekerci, "Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda hassasiyetimiz büyük. Öğretmenlerimizin konuyla ilgili tüm taleplerini karşılamak için hazırız." diye konuştu.
İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sırlı ise, öğrencilerin güvenliğine yönelik kontrollerin yoğun şekilde devam ettiğini, okulların civarındaki cadde ve sokaklar başta olmak üzere denetimlerin sıklaştığını belirtti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur da madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele konusundaki çalışmaları anlattı.
Badur, "Rehber öğretmenlerin ve emniyetten arkadaşların katılımıyla hem madde bağımlılığı hem de yeni bir bağımlılık türü olan teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda öğrencilere eğitimler veriyoruz. Broşürler dağıtıyoruz." diye konuştu.
Toplantıya, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Murat Bozdoğan
, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.