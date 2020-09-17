Gercüş'te okullarda hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Gercüş'teki ilkokullarda hazırlıklar tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçi, Cumhuriyet İlkokulunda gelerek maske, sosyal mesafe ve hijyen kuranları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Hazırlıkların tamamlandığını aktaran

Konakçi, "Okullarımızın açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Velilerimizi okullardaki tedbirleri yerinde görmeye davet ediyoruz." dedi.