Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Gercüş'te Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

20 dakika önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gercüş'te Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yolağzı Mahallesi yakınlarında Kamil Çelik yönetimindeki 56 AH 988 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan Kamil Çelik, Esra Çelik, Elif Çelik ve Kerem Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:18 Kaynak: İHA

Batman, Gercüş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi Ünlü Şarkıcı Çelik'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Evliyken Başka Birisine İlgi Duydum

Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi "Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:38:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]