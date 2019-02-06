Gercüş'te Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
20 dakika önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Batman
'ın Gercüş
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yolağzı Mahallesi yakınlarında Kamil Çelik
yönetimindeki 56 AH 988 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan Kamil Çelik, Esra Çelik, Elif Çelik
ve Kerem Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:18 Kaynak: İHA
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