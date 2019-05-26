Son Dakika Haberleri: Gercüş'te otomobilin çarptığı eşek telef oldu

Gercüş'te otomobilin çarptığı eşek telef oldu

2 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde, otomobilin çarptığı eşek telef oldu.

Gercüş'te otomobilin çarptığı eşek telef oldu, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde, otomobilin çarptığı eşek telef oldu.

Edinen bilgilere göre kaza, akşam saat 22.00 sularında Gercüş ilçesine bağlı Başova köyü mevkiinde meydana geldi. Hasankeyf'ten Mardin'in Midyat ilçesi istikametine gitmekte olan Şule Süzük yönetimindeki 34 SV 8113 plakalı otomobil, aniden yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek telef olurken, sürücü Süzük ve ismi öğrenilemeyen yanındaki yolcu şok geçirdi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Süzük ve beraberindeki yolcuya müdahale etti.

Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken, eşek yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:19 Kaynak: İHA
Mardin, Hasankeyf, Batman, Gercüş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı İstanbul'da İftar Saatinde Kafeye Kurşun Yağdırıp Kaçtı! Polis Memuru, Kadın Meslektaşını Vurarak Öldürdü! Çocuklar Parkta Dehşet Saçtı! Kendilerini Uyaran Kadına Saldırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 01:57:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gercüş'te otomobilin çarptığı eşek telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]