Gercüş'te polisin uyarısıyla cadde ve sokaklar boşaldı - Son Dakika
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Gercüş'te polisin uyarısıyla cadde ve sokaklar boşaldı

6 saat önce

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, polis ekiplerinin koronavirüs önlemleri nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşın evde kalması için yaptığı uyarı anonsunun ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Gercüş'te polisin uyarısıyla cadde ve sokaklar boşaldı, System.String[]

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, polis ekiplerinin koronavirüs önlemleri nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşın evde kalması için yaptığı uyarı anonsunun ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Gercüş ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan önemler kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Öğle saatlerinde araçlarla ilçede uygulama yapan ekipler, dışarıda olan 65 yaş ve üstü vatandaşın evde kalması için uyarılarda bulundu. Ekipler, ilçenin bir çok noktasında araçlarında yaptıkları "Evlerinizde kalmanın sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsunun ardından dışarıda olanlar evlerine döndü.

Uyarı anonsunun ardından ilçede yaşayanların evlerine dönmeleriyle cadde ve sokaklar boş kaldı.


Emniyet Müdürlüğü, Gercüş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:51 Kaynak: DHA

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