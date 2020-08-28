Gercüş'te portatif havuz açıldı - Son Dakika

Proje kapsamında 8-17 yaş arasındaki kız ve erkek birçok öğrenci haftanın 5 günü ayrı seanslarda yüzme öğrenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, proje kapsamında Batman 'da ikinci havuzun tamamlandığını, birini merkezde birini de Gercüş'te hizmete açtıklarını söyledi.

Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil

Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü