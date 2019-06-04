Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Ramazan Bayramı
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Gercüş'te Ramazan Bayramı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

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Batman'ın Gercüş ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Gercüş Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Bozdoğan, İlçe Emniyet Amiri Naciye Palamut, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, Eğitim-Bir-Sen Başkanı Süleyman Avcı, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler, muhtarlar, vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Şekerci, vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara bayram harçlığı verdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:28 Kaynak: AA
Eğitim Bir Sen, Batman, Gercüş, Güncel
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