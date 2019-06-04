Gercüş'te Ramazan Bayramı

Batman
'ın Gercüş
ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Gercüş Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz
Günaydın, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Murat Bozdoğan
, İlçe Emniyet Amiri Naciye Palamut, AK Parti
İlçe Başkanı Şefik Öner, Eğitim-Bir-Sen Başkanı Süleyman Avcı, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler, muhtarlar, vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Şekerci, vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara bayram harçlığı verdi.