Son Dakika Haberleri: Gercüş'te sağlıklı yaşam yürüyüşü ve uçurtma şenliği
Son Dakika Güncel Gercüş'te sağlıklı yaşam yürüyüşü ve uçurtma şenliği - Son Dakika

Gercüş'te sağlıklı yaşam yürüyüşü ve uçurtma şenliği

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü ve uçurtma şenliği düzenlendi.

Gercüş'te sağlıklı yaşam yürüyüşü ve uçurtma şenliği, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü ve uçurtma şenliği düzenlendi.


Gercüş Öğretmenevi önünde başlayan sağlıklı yaşam ve uçurtma şenliği etkinliği mesire alanına kadar sürdü. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından öğretmenler, veliler ve öğrenciler birlikte uçurtma uçurdu. Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehabeddin Konakçı, öğretmenler, şenliğin geleneksel hale getirileceğini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. - BATMAN

Batman, Gercüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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