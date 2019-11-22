Gercüş'te sağlıklı yaşam yürüyüşü ve uçurtma şenliği

Batman'ın Gercüş ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü ve uçurtma şenliği düzenlendi.



Gercüş Öğretmenevi önünde başlayan sağlıklı yaşam ve uçurtma şenliği etkinliği mesire alanına kadar sürdü. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından öğretmenler, veliler ve öğrenciler birlikte uçurtma uçurdu. Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehabeddin Konakçı, öğretmenler, şenliğin geleneksel hale getirileceğini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. - BATMAN