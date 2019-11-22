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Gercüş'te sağlıklı yaşam yürüyüşü ve uçurtma şenliği
6 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü ve uçurtma şenliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
Batman'ın Gercüş ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü ve uçurtma şenliği düzenlendi.
Gercüş Öğretmenevi önünde başlayan sağlıklı yaşam ve uçurtma şenliği etkinliği mesire alanına kadar sürdü. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından öğretmenler, veliler ve öğrenciler birlikte uçurtma uçurdu. Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehabeddin Konakçı, öğretmenler, şenliğin geleneksel hale getirileceğini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. - BATMAN
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