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Gercüş'te saman yangını

1 saat önce

Gercüş ilçesinde saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü.

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Gercüş ilçesinde saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Geçit köyü yakınlarında bulunan saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:50 Kaynak: AA
Gercüş, Güncel
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