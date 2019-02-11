Gercüş'te "Seçim Güvenliği" Toplantısı
2 gün önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin Kaymakam Mevlüt Şekerci başkanlığında "seçim güvenliği" toplantısı yapıldı.
Batman
'ın Gercüş
ilçesinde 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin Kaymakam Mevlüt Şekerci başkanlığında "seçim güvenliği" toplantısı yapıldı.
Gercüş Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sırlı, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Murat Bozdoğan
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda, seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında alınacak tedbirler görüşüldü.
Toplantıda ayrıca muhtarların sorunlarını dinleyen Kaymakam Şekerci, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için muhtarlardan üzerlerine düşen görevi ifa etmelerini, vatandaşın dert ve sorunlarının çözüme kavuşturulması için ilgili makamlara bildirilmesini ve sorunların çözümünün takibi konusunda azami gayret sarf etmelerini istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:23 Kaynak: AA
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