Gercüş'te sel sonrası heyelan - Son Dakika

Gercüş'te sel sonrası heyelan

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı ve Boğaz köyde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelan maddi hasara yol açtı.

Gercüş'te günlerdir devam eden yağış nedeniyle birçok yerde heyelan ve sel meydana geldi. Aydınlı ve Boğaz köyü yolunda meydana gelen çökme ve heyelan nedeniyle kapanan yolu İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler kısa bir sürede yolu ulaşıma açtı. Sel ve heyelan nedeni ile köy yollarının kapandığını belirten vatandaşlar, "Özel İdare ekiplerine haber verdik. Allah razı olsun hemen buraya gelerek çalışma başlatarak yolumuzu ulaşıma açtılar" dedi.