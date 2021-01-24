Gercüş'te soğuk havalar nedeni ile gölet buz tuttu - Son Dakika

Gercüş'te soğuk havalar nedeni ile gölet buz tuttu
24.01.2021 12:05
Gercüş'te soğuk havalar nedeni ile gölet buz tuttu Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yağışlar ve soğuk hava nedeniyle Kırkat göleti buz tuttu.
Gercüş'te soğuk havalar nedeni ile gölet buz tuttu
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yağışlar ve soğuk hava nedeniyle Kırkat göleti buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü ilçede soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken ilçeye 5 kilometre mesafede bulunan ve 1985 yılında sulama amacıyla yapılan gölette yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Dondurucu soğuklar nedeni ile bazı araçlar çalışmadı. Araç camlarındaki buzlar erimeyince sürücüler elleri ile camları silmek zorunda kaldı.
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