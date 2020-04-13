Gercüş'te sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Gercüş'te sokak hayvanları unutulmadı
6 saat önce
Gercüş Belediyesi sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.
Gercüş Belediyesi sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.
Gercüş Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteği sağlıyor. Zabıta Kasım Aydemir, "Belediye olarak mama alıp belirlenen noktalara bırakıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:34 Kaynak: AA
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