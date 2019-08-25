Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Sumak hasadı başladı
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Gercüş'te Sumak hasadı başladı

48 dakika önce

Gercüş'te Sumak hasadı başladıBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli ile Seki köylerinde sumak hasadına başlandı.

Gercüş'te Sumak hasadı başladı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli ile Seki köylerinde sumak hasadına başlandı.

Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli ve Seki köylerinde yetişen sofraların vazgeçilmez baharatlarından sumak, köylüler için ek gelir kaynağı oluşturuyor. Köylülerin topladığı sumak, atlarla eve getirildikten sonra işlenip tüketicilere sunuluyor. Çiçekli köyü sakinlerinden Selami Altun, "Gördüğünüz gibi sabahın erken saatlerinden gelip sumak hasadı yapıyoruz. Sumak hasadı diğer senelere göre bu sene daha iyidir. Çünkü yağışların bu sene fazla olması sumağın verimini arttırdı. Topluyoruz eve götürüp sopa ile dövüldükten sonra bir elekten geçirip ayıklıyoruz. Bağ bahçelerimizin yerine sumak olsaydı köyümüzün geliri daha fazla olurdu. Yaklaşık 3 buçuk ton sumak elde ediyoruz. Kilosunu 15 liradan satıyoruz. Köyün en önemli geçim kaynağı haline geldi" dedi.

Köylülerden Yasin Altun ise, sumak hasadı yaptıklarını ve geçimlerini sumaktan sağladıklarını söyledi.

Çiçekli, Batman, Gercüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
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