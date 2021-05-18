Gercüş'te taraftarlar Beşiktaş bayrağını ilçenin en yüksek tepesine astı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir grup taraftar, 15 metre uzunluğundaki Beşiktaş bayrağını kentin en yüksek tepesine astı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş taraftarları kutlama yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir grup Beşiktaş taraftarı şampiyonluklarını, hazırladıkları 15 metrelik bayrakla kutlamaya başladı. Taraftarlar 15 metrelik bayrağı kentin en yüksek bölgesi olan Latakuler Tepesine astı.

Beşiktaş taraftarlardan Abdullah Yılmaz, 15 metre uzunluğunda ki bayrağı Latakuler Tepesine astıklarını söyledi. Yılmaz, "Bayrak çok büyük olduğundan dolayı kentin en yüksek tepesine asmak istedik ve yaptık" dedi. - BATMAN