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Gercüş'te trafik kazası: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

33 dakika önce

Gercüş'te trafik kazası: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralıBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Gercüş'te trafik kazası: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Şevket Atiç'in kullandığı 34 BEA 111 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfezin yanında bulunan taşlık alana çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Şevket Atiç, Şükran Atiç (56), Emir Sefa Damla, Nazan Damla ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi daha yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Gercüş ve Hasankeyf Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şükran Atiç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:28 Kaynak: İHA
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Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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