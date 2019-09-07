Son Dakika Haberleri: Gercüş'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Gercüş'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gercüş'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şevket Atiç (71) yönetimindeki 34 BEA 111 plakalı otomobil, Gürbüz köyü yakınlarında yoldan çıkarak taşlık alana çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü Atiç, Şükran Atiç (56), Emir Sefa Damla, Nazan Damla (37) ve Zeynep Özel Damla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Şükran Atiç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batman, Gercüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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