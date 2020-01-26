Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Edinen bilgilere göre, Fesih Güner yönetimindeki 01 BG 128 plakalı otomobil, Batman istikametinden Mardin istikametine gittiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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